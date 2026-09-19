Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп-младший намерен вернуть российскому бизнесмену Умару Кремлеву деньги, которые тот потратил на часть свадебных мероприятий на Багамах.

«Как я понял, он вернет ему долг. Это общепринятая практика. Я устраивал очень много свадебных вечеринок для молодожёнов в самых разных местах, например, в Малаге», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Кремлев оплатил расходы на свадебные торжества на сумму в сотни тысяч долларов, включая аренду частного острова и фейерверк. Позже Трамп-младший и его жена подтвердили, что российский бизнесмен организовал и оплатил часть мероприятий.