В рамках I Съезда композиторов тюркского мира будет создан Союз композиторов тюркского мира, сообщает Report со ссылкой на президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, которая выступала на I Съезде Союза композиторов тюркского мира, проходящем в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля в Баку.

По ее словам, сегодня будет подписана Бакинская декларация об учреждении данного союза.

Отметим, что в Баку в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля проходит I Съезд Союза композиторов тюркского мира. В съезде, проходящем в Союзе композиторов Азербайджана, принимают участие руководители композиторских организаций тюркских государств, музыковеды, деятели культуры и общественной жизни, а также представители медиа.