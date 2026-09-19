США одобрили возможную продажу Украине систем противовоздушной обороны и боеприпасов общей стоимостью 2,68 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Согласно сообщению, власти Украины запросили разрешение на приобретение ракет, аналогичных ракетам для систем ПВО С-300, ракет GAM-67, ракетных систем большой дальности с лазерным наведением, самоходных ракетных пусковых установок, систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, комплектов для модернизации мобильных пусковых установок, а также дополнительного оборудования и услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

В Госдепартаменте подчеркнули, что речь идёт о средствах, не относящихся к основным образцам военной техники и вооружения.

Ведомство полагает, что закупка вооружений будет профинансирована за счёт средств, выделенных Киеву европейскими странами, а также средств, предоставленных администрацией бывшего Президента США Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing. Этот механизм предусматривает предоставление иностранным государствам грантов и кредитов для приобретения вооружений американского производства.