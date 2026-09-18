Директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров заявил, что порой педагоги, показывающие высокие результаты на сертификации, получают очень мало учебных часов. Об этом он сказал в программе Pressinq на Общественном телевидении.

По его словам, с 2027 года в школах, перешедших на подушевое финансирование, начнёт применяться понятие «учителя на полной ставке». В первую очередь будут отбираться педагоги с высокими результатами сертификации, желающие участвовать в программе и обладающие необходимыми профессиональными компетенциями.

Багиров отметил, что небольшое количество часов у сильных педагогов может быть связано с большим числом педагогов или личным желанием самого преподавателя. По его словам, для системы образования такая ситуация нежелательна.

«Если человек занимает должность учителя, он должен проводить большую часть своего времени в школе», — сказал глава MÜTDA.

Он подчеркнул, что педагоги на полной ставке должны также заниматься оцениванием, анализировать результаты учащихся, работать с детьми с низкими показателями и взаимодействовать с родителями.