Американское издание MeidasTouch опубликовало снимки, на которых запечатлены масштабные разрушения на американской военной базе в Кувейте, произошедшие в результате оборонительных атак Ирана.

По данным издания, на кадрах видны полностью разрушенные объекты и обломки, разбросанные по значительной части территории базы.

В публикации отмечается, что одной из целей прямого попадания беспилотного летательного аппарата стал один из укрепленных бункеров. Данное сооружение предназначено для экстренного укрытия личного состава при угрозе обстрела.

В результате атаки также была полностью выведена из строя взлетно-посадочная полоса авиабазы.