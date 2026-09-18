Госсекретарь США Марко Рубио принял решение отказаться от сделки с Ираном на апрельских переговорах в Пакистане, участие в которых принимал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, в ходе переговоров американские переговорщики посчитали, что иранская сторона пытается изменить условия возможной договоренности. В перерыве между встречами они позвонили Рубио, чтобы получить указания относительно своих дальнейших действий. Госсекретарь сказал, что они не могут принять предложение Ирана и что сделки не будет.

Телеканал отмечает, что Рубио «не является лицом переговоров с Ираном» и старается держаться в тени, пока «эта непопулярная война продолжается». Тем не менее госсекретарь остается важным участником переговорного процесса за кулисами и помогает формировать стратегию американской администрации, добавил NBC News.