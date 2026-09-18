Период дружбы между Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС), сложившейся после Второй мировой войны, завершился.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Bloomberg.

Глава немецкого правительства высказался об отношениях Вашингтона и регионального содружества после своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы [между США и ЕС], вероятно, закончилась на обозримое будущее», — сказал политик во время выступления в штаб-квартире возглавляемого им Христианско-демократического союза в Берлине.

По словам Мерца, политические взгляды американских властей постепенно меняются. Вместе с этим США начинают по-другому смотреть и на трансатлантический альянс.