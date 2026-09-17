Премьер-министр Испании Педро Санчес намекнул на возможное сближение Канады с Евросоюзом, опубликовав изображение «нового варианта» флага ЕС с канадским кленовым листом.
Санчес разместил соответствующую фотографию в соцсети X без каких-либо пояснений. На ней рядом с 12 золотыми звездами ЕС изображен красный кленовый лист — национальный символ Канады.
Публикация появилась на фоне сообщений о предложении Канаде стать первым ассоциированным членом Евросоюза.
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— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 17, 2026