Постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что действия Турции в Сирии напоминают модель, которую ранее применял Иран.

«Так что я спрашиваю: это стабилизация или экспансия? Здесь прослеживается определенная закономерность», – сказал Данон.

Он провел параллель с Ливаном, отметив, что десятилетия присутствия поддерживаемой Ираном «Хезболлы» осложнили восстановление независимости страны.

Данон также сравнил израильскую зону безопасности в Сирии с территориями, находящимися под контролем Турции. По его утверждению, израильская зона занимает около 0,1% территории Сирии, тогда как Турция контролирует около 5%.