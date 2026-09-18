Постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что действия Турции в Сирии напоминают модель, которую ранее применял Иран.
«Так что я спрашиваю: это стабилизация или экспансия? Здесь прослеживается определенная закономерность», – сказал Данон.
Он провел параллель с Ливаном, отметив, что десятилетия присутствия поддерживаемой Ираном «Хезболлы» осложнили восстановление независимости страны.
Данон также сравнил израильскую зону безопасности в Сирии с территориями, находящимися под контролем Турции. По его утверждению, израильская зона занимает около 0,1% территории Сирии, тогда как Турция контролирует около 5%.
«Если мы серьезно относимся к суверенитету, то должны применять одинаковые стандарты и осуждать действия всех», – отметил израильский дипломат.