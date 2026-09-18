В Стамбуле проведена антинаркотическая операция в отношении лиц, среди которых есть известные личности.

В ходе операции были задержаны 15 человек.

Среди задержанных — актер Арас Булут Ийнемли, певец Сефо (Сейфуллах Сагыр), актриса Мелис Сезен, актриса Нильпери Шахинкая, Ханде Демир, бывший футболист Хасан Шаш, актриса Мелис Ишитен, актриса Йелиз Йешилчимен, певец Аныл Дурмуш, актриса Хазал Филиз Кючюккёсе, Волкан Акчырай, Зейнеп Акчырай, Эда Гюзельджик, Сезер Чакыр и Саят Зурначы.

Кроме того, сообщается, что принято решение о задержании еще трех человек.