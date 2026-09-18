Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для него важно членство страны в НАТО. Однако он намекнул, что в случае войны не хочет, чтобы Словакия была в нее втянута «из-за какой-то 5-ой статьи» Альянса.

Во время своей речи он заявил, что боится того, насколько «громкие воинственные речи звучат в Европе». По его словам, ситуация с возможностью общеевропейского военного конфликта никогда не была «настолько серьезной и напряженной, как сейчас».

«Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5 статьи. Да, мы являемся членами НАТО, мы уважаем это, заботимся о сотрудничестве и выполнении своих обязательств, но как премьер-министр я сделаю все, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт», — добавил Фицо.

Также он сказал, что сегодня 18 сентября прибудет с визитом в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с новым премьер-министром Сергеем Корецким. Помимо этого, приедут ряд других премьер-министров Европы.

В этом контексте Фицо снова сказал, что боится войны, и поэтому хочет поговорить об этом серьезно.