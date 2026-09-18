Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые за два года опубликовал пост в социальной сети X.

«Я вернулся», — написал он.

Публикация стала ответом на пост WikiLeaks с фотографией Ассанжа и подписью: «Он вернулся».

Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне 24 июня 2024 года. Затем он улетел из Великобритании. 25 июня того же года он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено.