Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые за два года опубликовал пост в социальной сети X.
«Я вернулся», — написал он.
Публикация стала ответом на пост WikiLeaks с фотографией Ассанжа и подписью: «Он вернулся».
Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне 24 июня 2024 года. Затем он улетел из Великобритании. 25 июня того же года он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено.
I’m back. https://t.co/2e58azeJkt
— Julian Assange (@JulianAssange) September 17, 2026