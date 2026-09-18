В нескольких районах Баку 18 сентября временно отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами, сообщили в ОАО «Азеришыг».

С 10:00 до 14:00 перебои с подачей электроэнергии ожидаются на улицах Мухаммеда Хади и Сараево в Хатаинском районе.

В поселке Мардакян Хазарского района с 10:00 до 14:00 электроэнергия будет временно отключена на некоторых участках улиц Алмаз Ильдырым, Гаджи Мамедова, Мамед Саид Ордубади и Мирзы Алекпера Сабира.

С 10:00 до 13:00 перебои ожидаются на отдельных участках улиц Абдуллы Гараева, Мирмовсума Навваба, Наримана Нариманова и Захида Халилова.