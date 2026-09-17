Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго еще на два года — до конца 2028 года.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает продление с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года специальных экономических мер, введенных указом от 6 августа 2014 года.

Правительству поручено обеспечить исполнение указа. При необходимости кабмин также сможет вносить предложения о дальнейшем изменении сроков действия ограничений.

Эмбарго распространяется на широкий перечень продовольственных товаров, включая мясо, птицу, рыбу и морепродукты, молочную продукцию и ряд других категорий импорта.