Экс-премьер Франции Габриэль Атталь предложил создать «Соединенные Штаты Европы».

Он заявил, что его поколение не должно мириться с упадком Европы и распадом европейского проекта.

«Я не хочу, чтобы мое поколение увидело, как Европа становится 51-м штатом США или 24-й провинцией Китая», – сказал Атталь.

По его словам, «время счастливой вассализации прошло». Атталь считает, что перед нынешним поколением стоит задача воплотить европейскую мечту и создать «Соединенные Штаты Европы».

«Пора вырвать Европу из когтей националистов, которые повсюду готовят наш упадок. Пора вновь обратиться к нашей истории и продолжить мечту, которую оставили нам наши отцы», – указал французский политик.

Атталь призвал европейцев «не бояться своей судьбы» и назвал создание «Соединенных Штатов Европы» «величайшим политическим проектом этого века».