Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины будут исходить из собственных интересов независимо от заявлений Анкары.

«Наши действия на местах никоим образом не зависят от того, что Турция может сказать в тот или иной момент», – заявил Мицотакис.

По его словам, географическое соседство двух стран является неизменной реальностью и должно учитываться в отношениях между ними.

«Мы стремимся к хорошим отношениям с Турцией», – добавил греческий премьер.

Мицотакис также отметил значение Афинской декларации, назвав ее организованной системой диалога. По его словам, она позволяет сохранять каналы связи даже в периоды временной напряженности и использовать их для деэскалации при необходимости.