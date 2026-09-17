Россия и Азербайджан преодолели кризис в отношениях, теперь нужно развивать двустороннее сотрудничество.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«С удовлетворением констатируем, что недавний кризисный период в двусторонних связях преодолен в результате совместных усилий Москвы и Баку. Теперь общая задача видится в том, чтобы российско-азербайджанское сотрудничество поступательно развивалось в соответствии с договоренностями лидеров», — отметил он на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза.

Шойгу подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что отношения с Азербайджаном должны развиваться на основе двусторонней договорно-правовой базы, включая подписанную на высшем уровне Декларацию о союзническом взаимодействии, а также на принципах добрососедства и партнерства.