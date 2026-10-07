Из Азербайджана в Украину с территории Сумгайытского технологического парка отправлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования.

В состав груза, сформированного по обращению украинской стороны, вошли кабели, провода, трансформаторы и другое электрооборудование общей стоимостью 2,5 млн манатов.

Отправка груза была организована Министерством энергетики Азербайджана на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года.

Азербайджан ранее также направлял Украине гуманитарные грузы, связанные с поддержкой энергетической инфраструктуры.