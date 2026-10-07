7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину.

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности.

Президент России выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за поздравление и оказанное внимание.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений, провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.