Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о пресечении попытки незаконной продажи радиоактивного вещества «уран-238» иностранному гражданину.

По данным ведомства, сотрудники контрразведывательного и оперативного отделов в ходе совместной операции задержали гражданина Грузии, подозреваемого в незаконном обращении с ядерными материалами.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный планировал продать находившийся у него уран-238 иностранному гражданину за $700 тыс.

Расследование проводится по статье 230 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.