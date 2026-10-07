В сети появились кадры момента удара российского беспилотника по сухогрузу Royad Mammadov в Чёрном море у берегов Румынии.

Судно под флагом Сент-Китс и Невис следовало из Измаила в итальянскую Равенну, когда подверглось атаке. После удара сухогруз затонул. Одиннадцать членов экипажа были спасены, капитан судна погиб, еще один человек числится пропавшим без вести.

По данным МИД Азербайджана, погибшим капитаном был гражданин Азербайджана Рустам Гасанов. Еще один гражданин страны, Мухаммед Сулейманзаде, пока считается пропавшим.