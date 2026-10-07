Россия признательна Индии за готовность участвовать в урегулировании российско-украинского конфликта и высказанные ею идеи по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

Так он прокомментировал предложения по урегулированию конфликта, которые Индия передала Украине.

«Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины. И мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Индия представила Украине и России собственный план перемирия, который глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «наиболее широким» среди предложенных вариантов.