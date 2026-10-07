Индия и Армения обсуждают возможность организации на территории Армении производства и сборки реактивных снарядов для индийских реактивных систем залпового огня Pinaka Mk-II.

Об этом сообщает профильный портал Indian Defence Research Wing (IDRW) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, речь идет о возможной локализации производства 214-мм боеприпасов для РСЗО Pinaka. Стороны рассматривают различные варианты сотрудничества, включая организацию сборки ракет непосредственно в Армении и последующее увеличение доли компонентов местного производства.

Предполагается, что проект может реализовываться поэтапно. На первоначальном этапе в Армении может быть организована сборка с использованием комплектующих и материалов, поставляемых из Индии. В дальнейшем рассматривается возможность производства отдельных компонентов, проведения испытаний и постепенного повышения уровня локализации.

При этом окончательное соглашение о запуске производства пока не заключено. Как отмечает IDRW, сторонам еще предстоит определить конкретную модель промышленного сотрудничества, модификации боеприпасов, которые могут производиться в Армении, а также объем возможной передачи технологий.

Издание связывает обсуждение локализации с расширением военно-технического сотрудничества между Индией и Арменией. Армения ранее закупила индийские РСЗО семейства Pinaka и боеприпасы к ним.

В случае достижения договоренности Армения сможет получить возможность не только эксплуатировать закупленные системы, но и осуществлять на своей территории сборку и в перспективе производство части необходимых для них боеприпасов.

Вместе с тем IDRW подчеркивает, что переговоры находятся на стадии обсуждения, поэтому окончательные параметры возможного проекта, сроки его реализации и степень локализации производства пока не определены.