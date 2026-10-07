Российские войска утром 7 октября нанесли ракетный удар по городу Прилуки Черниговской области Украины. По данным полиции, зафиксированы попадания в многоэтажный жилой дом, Центр творчества детей и юношества и одно из предприятий.

В результате атаки погибли четыре мирных жителя, еще 20 человек получили ранения. Среди пострадавших — трое детей и сотрудница полиции.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что одно из прямых попаданий пришлось по жилому многоэтажному дому.

На месте работают спасатели, медики и полиция. Проводится разбор завалов.

08:44 В ночь на 7 октября Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Взрывы зафиксированы в Киеве, Днепре, Запорожье и Кременчуге.

В Киеве повреждены нежилые и складские объекты, а также гаражный кооператив. По данным городской военной администрации, в Дарницком районе погибли два человека.

В Днепре удар пришелся по промышленному предприятию, в Запорожье — по объекту транспортной инфраструктуры.

В Кременчуге повреждены многоквартирные дома и одно из предприятий. Информация о пострадавших уточняется.

Также удар нанесен по предприятию в Кировоградской области. По предварительным данным, один человек пострадал.

Сообщается об ударах по Трипольской ТЭЦ и Кременчугской ГЭС.