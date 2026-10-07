Это была очередная чудовищная ночь для Украины. Россия снова наносила удары по мирным украинским городам. Под обстрелами были, в частности, Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки. Россия атаковала столицу Украины баллистикой в несколько волн, и в результате этих атак есть колоссальные разрушения далеко не военных, а гражданских объектов. Снова есть погибшие и раненые.

Пока нет данных о том, как нынешние российские удары скажутся на обеспечении Украины электроэнергией и интернетом, но уже со вчерашнего дня по всей стране возобновились отключения света на несколько часов. Да, об этих отключениях сообщают заранее, чтобы люди, торговые объекты и предприятия могли подготовиться заранее. Да, за более чем четыре с половиной года очень многие в Украине успели подготовиться к самому худшему развитию событий.

В частности, они закупили EcoFlow, чтобы обеспечить свои квартиры хотя бы минимальным запасом электричества. EcoFlow — это портативная зарядная станция, по сути, большой аккумулятор с инвертором, который накапливает энергию от сети или солнечных панелей, а затем позволяет питать свет, роутер, ноутбук, телевизор и другую бытовую технику. С помощью одной такой зарядной станции можно обеспечить себя электроэнергией в квартире на 6–8 часов, в зависимости от того, какую электротехнику используют.

В моей киевской квартире есть две такие станции, и именно благодаря возможности переключать одну станцию на другую это очень помогло мне минувшей зимой, когда отключения света в Киеве были очень продолжительными. На сей раз ситуация может быть гораздо более тяжелой. Вот и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что украинцы будут без света по 20–22 часа в сутки, если РФ выбьет 15 ГВт энергетики страны, как угрожает. По его словам, 15 ГВт — это почти вся генерация энергетики Украины.

Да, и к такому развитию ситуации люди попытались подготовиться. В частности, владельцы частных домов большой площади активно закупались гибридными инверторами Deye с аккумуляторными батареями, которые превращают домашнюю энергосистему в полноценный резервный источник питания. Такой комплект автоматически переключается на аккумулятор при исчезновении напряжения в сети и, в зависимости от емкости батареи и нагрузки квартиры, способен обеспечивать электричеством основные бытовые приборы примерно до 16 часов.

Я установил такой комплект, но это, замечу, достаточно дорогое удовольствие стоимостью почти в пять тысяч долларов. Тем, кто не в состоянии платить столько за обеспечение своей энергетической безопасности, остается сидеть в темноте. Пока на несколько часов в день, а дальше может быть еще хуже. При этом Россия усилила удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам в Украине. Это уже привело к перебоям с интернетом, в частности в Киеве. Некоторые эксперты прогнозируют, что зимой ситуация с интернетом станет еще более критической. На этом фоне многие украинцы начали задумываться о том, чтобы установить Starlink и пользоваться спутниковой связью.

В Минцифры Украины объяснили, насколько целесообразно это делать и какие есть альтернативные варианты. Так, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько в интервью РБК-Украина заявил, что спутниковая связь Starlink не подходит для полноценной замены домашнего интернета в городской квартире. Он подчеркнул, что Starlink может использоваться как дополнительный кризисный вариант или резервный способ связи в местах, где отсутствуют другие технические возможности выхода в сеть, однако это точно не прямая альтернатива проводному интернету. Основной проблемой, по словам представителя Минцифры, является место установки терминала Starlink.

«Для работы Starlink нужен специальный терминал с доступом к открытому небу, ведь он принимает сигнал со спутника. Поэтому в квартире просто установить его внутри помещения не получится. Обычно оборудование размещают на крыше или в другом месте, где нет препятствий для сигнала», — пояснил он.

В качестве альтернативы для квартир заместитель министра называет энергонезависимый домашний интернет с резервным питанием, в частности советует подключить оптоволоконную сеть xPON.

Напомним, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что из-за целенаправленных российских ударов по цифровой и коммуникационной инфраструктуре существует постоянная угроза потери интернета. В связи с этим правительство готовится к худшему сценарию. В то же время советник ОП Сергей Флеш Бескрестнов считает, что российские атаки не смогут оставить украинцев полностью без интернета. Флеш пояснил, что Украина — страна с максимально распределенными интернет-каналами. Возможны локальные перебои, однако Бескрестнов считает, что провайдеры смогут быстро их устранить.

Добавим, что, по данным украинских маркетплейсов и магазинов электроники, например Rozetka, Marketnet, OpticsPRO, стоимость комплекта оборудования Starlink зависит от модели. Starlink Mini Kit (портативная компактная версия) стоит от 18 900 до 23 000 грн. Starlink Standard / Gen3 (Rev4) (стандартный комплект третьего поколения) стоит от 29 500 до 38 000 грн. Starlink Gen2 (V2) (предыдущее поколение с моторчиком) — от 22 700 до 35 999 грн (часто встречается на OLX дешевле или б/у).

Что касается ежемесячных тарифов, то Residential Lite (домашний бюджетный, возможно снижение скорости в часы пик) стоит 30 USD в месяц. Residential (стандартный домашний безлимитный) — 80 USD в месяц. Roam 100 GB (мобильный тариф для путешествий на 100 ГБ) — 55 USD в месяц. Roam Unlimited (мобильный безлимитный интернет) — 100 USD в месяц. Как видим, обеспечение более или менее нормальной жизни в условиях непрекращающихся ракетно-дроновых ударов со стороны России обойдется украинцам очень дорого.