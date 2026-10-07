Индия представила Украине и России собственный план перемирия, который глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «наиболее широким» среди предложенных вариантов. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

План предусматривает прекращение ударов по энергетическим объектам и другой инфраструктуре, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоресурсов через черноморские порты, а также отказ от атак на коммерческое судоходство.

По данным издания, американская инициатива сосредоточена в основном на «энергетическом перемирии», тогда как предложения Египта и Турции касаются прежде всего безопасности судоходства и зерновых поставок в Черном море. Индийский вариант объединяет оба направления.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар представил инициативу украинскому руководству во время визита в Киев 3 сентября. Реакция Москвы и Киева на план официально не раскрывается, однако, по словам источников, консультации продолжаются.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что тот предлагает «отличные идеи», направленные на поиск взаимоприемлемых решений по Украине.