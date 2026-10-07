В последние дни обращает на себя внимание активизация дипломатических контактов между США и Азербайджаном. И очень много явных и косвенных признаков позволяет строить предположения, что так или иначе все эти контакты связаны с реализацией проекта TRIPP.

Так, 5 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили по телефону развитие стратегического партнёрства и нормализацию азербайджано-армянских отношений. Как обычно, официальное сообщение было сдержанным, однако предшествовавшие контакты американских представителей в Баку и Ереване позволяют предположить, что одной из главных тем разговора стала реализация проекта TRIPP.

В пользу этого говорит и встреча, состоявшаяся уже на следующий день. 6 октября Байрамов принял старшего советника специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуна. Обсуждались мирный процесс, выполнение достигнутых договорённостей и открытие региональных коммуникаций. Именно от решения этих вопросов зависит, когда будущий маршрут сможет заработать и насколько устойчивым будет сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном.

Не трудно догадаться, что все эти переговоры продолжают работу, которая практически не прекращалась последние месяцы. Чувствуется, что Вашингтон одновременно занимается инженерной подготовкой, организацией управления и политическими условиями реализации проекта. Поэтому за чередой дипломатических встреч постепенно проступают конкретные задачи будущего строительства.

Ещё в мае специалисты американской инженерной компании AECOM приступили к обсуждению с армянским правительством технической оценки TRIPP, а уже в начале июля обследовали территорию будущего маршрута. Параллельно делегация во главе с помощником госсекретаря США по экономике, энергетике и бизнесу Калебом Орром провела переговоры в Баку о транспортной и энергетической составляющих проекта. Таким образом, и американская сторона подключилась к обсуждению предложенной Азербайджаном схеме, когда маршрут должен объединить железнодорожную, энергетическую и цифровую инфраструктуру в единую концепцию. Ранее, если вспомнить, армянская сторона такой подход явно не приветствовала.

Примечательно, что подписанное в эти же дни рамочное соглашение, предусматривающее создание TRIPP Development Company с долей США, также учитывала работу не только над транспортными, но и всеми другими сопутствующими проектами. Правда, на сегодняшний день одобрение создания СП американской DFC не завершило юридических процедур. В сентябре ещё согласовывались устав и акционерное соглашение, а решение Конституционного суда Армении открыло путь к парламентской ратификации документа.

Одновременно в сентябре американские дипломаты и инженеры обсуждали строительство, инвестиции и рабочие места с жителями армянского участка Зангезурского коридора. После этих встреч временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен даже приехал в Баку для переговоров с заместителем главы МИД Эльнуром Мамедовым.

Последовательность контактов позволяет предположить, что Вашингтон согласует подходы двух стран к запуску маршрута. В конце сентября его инвестиционные возможности обсуждали и представители американского бизнеса на форуме в Азербайджане.

Но строительство пути — лишь часть задачи. Хотя начало строительства армянского участка ожидается в начале 2027 года, пока не названы подрядчик армянского участка, поставщики рельсов и шпал и окончательные тарифы перевозок. Предстоит также уточнить порядок пропуска грузов.

Для Азербайджана принципиально, чтобы эти процедуры обеспечивали беспрепятственное сообщение с Нахчываном и сопровождались твёрдыми гарантиями безопасности. Построенная железная дорога должна работать предсказуемо, без произвольных ограничений и остановок. Поэтому есть основания предположить, что именно условия транзита и гарантии его устойчивости занимают важное место в нынешних переговорах Баку с Вашингтоном. От их согласования зависит, станет ли TRIPP действующим маршрутом, на который смогут рассчитывать и государства региона, и перевозчики.

Это тем более важно, что на азербайджанской территории работы уже идут полным ходом. По в Нахчыване строится семикилометровый участок к армянской границе, практически выполнены все земляные работы на этом участке, уложены сотни метров рельсошпальных звеньев. Будущий армянский участок соединит нахчыванскую сеть с линией Горадиз—Агбенд на основной территории Азербайджана и Баку важно, чтобы работы в рамках строительства TRIPP начались в разумные сроки. Очевидно, в Вашингтоне это тоже понимают. По крайней мере, заверения американских представителей позволяют предположить, что там рассчитывают обеспечить устойчивую работу маршрута независимо от перемен в армянской политике.