Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у российских властей дополнительную информацию о случаях тяжелой пневмонии неизвестной этиологии в Иркутской области.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация поддерживает контакты с российскими органами здравоохранения и проверяет сообщения СМИ о втором заболевшем сотруднике. Он подчеркнул важность своевременного и прозрачного обмена данными для оценки возможных рисков для общественного здравоохранения.

В Кремле заявили, что ВОЗ была соответствующим образом проинформирована о ситуации с пневмонией неизвестной этиологии в Иркутской области.