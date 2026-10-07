Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у российских властей дополнительную информацию о случаях тяжелой пневмонии неизвестной этиологии в Иркутской области.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация поддерживает контакты с российскими органами здравоохранения и проверяет сообщения СМИ о втором заболевшем сотруднике. Он подчеркнул важность своевременного и прозрачного обмена данными для оценки возможных рисков для общественного здравоохранения.
В Кремле заявили, что ВОЗ была соответствующим образом проинформирована о ситуации с пневмонией неизвестной этиологии в Иркутской области.
«Соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.