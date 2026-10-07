Посольство США в РФ призвало американцев покинуть Россию из-за возможного распространения чумы. Гражданам США порекомендовали не ездить в Россию, а тем, кто находится на территории страны — немедленно ее покинуть.

В дипмиссии заявили, что следят за сообщениями о возможном распространении легочной чумы в Иркутской области и введении карантина после смерти девушки. Американцам, посещавшим район предполагаемой вспышки, рекомендовали в течение 14 дней следить за состоянием здоровья.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь России в борьбе с распространением заболевания.