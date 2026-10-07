Капитан сборной Бенина и футболист азербайджанского «Нефтчи» Сесси Д’Алмейда перед матчем против Аргентины вручил Лионелю Месси памятный подарок и письмо.

Для Д’Алмейды матч стал особенным — капитан Бенина получил возможность лично попрощаться с одной из главных легенд мирового футбола.

Прощальная встреча состоялась на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и завершилась победой Аргентины со счетом 3:0.

Месси принял участие во всех трех голах своей команды. Он сделал две результативные передачи, а затем реализовал пенальти. Этот гол стал 126-м для 39-летнего футболиста в составе национальной сборной Аргентины. Всего Месси провел за команду рекордные 208 матчей.