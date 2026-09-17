Иран пообещал ответить на американскую блокаду, перенаправив больше торговых потоков на сухопутные маршруты. Однако на практике этот план пока не работает, пишет The Wall Street Journal.

Сотни иранских водителей грузовиков сейчас застряли на границе Ирана с Пакистаном и не могут доставить свои грузы в соседнюю страну. По их словам, они сталкиваются со всё более серьёзными бюрократическими препятствиями и растущими расходами, многие из которых создаёт само иранское правительство. Аналогичная ситуация складывается на сухопутных границах Ирана с Турцией, Туркменистаном и Афганистаном. В результате Тегеран фактически сам наносит удар по собственной экономике, ограничивая торговлю через немногочисленные оставшиеся каналы, способные хоть немного ослабить экономическое давление.

Из-за задержек испортились тонны абрикосов. Прибыльные партии железной руды, цемента и сжиженного газа в баллонах застряли на пунктах пропуска на границах с Пакистаном и Афганистаном, рассказывают водители.

«Ни Иран не берёт на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, ни Пакистан не позволяет нам разгрузить товар», — говорит один из водителей на видео, опубликованном в минувшие выходные Союзом организаций дальнобойщиков и водителей Ирана.

Ход экономической войны в Персидском заливе во многом определяется тем, насколько успешно страны региона способны перенаправлять свой экспорт по суше вместо транспортировки через Ормузский пролив. Некоторым удалось найти обходные пути. Саудовская Аравия увеличивает объёмы транспортировки нефти на запад через Аравийский полуостров. ВМС США помогают некоторым государствам Персидского залива перевозить нефть через пролив.

Попытки Ирана, напротив, дают сбой. США усиливают изоляцию иранской экономики новыми санкциями и наносят удары по иранским танкерам в ответ на атаки Тегерана на американские военно-морские силы, что приводит к обвалу морского экспорта страны.

Ещё одним ударом по планам Ирана обойти Ормузский пролив стало заявление находящейся под американскими санкциями авиакомпании Mahan Air. В среду она объявила о приостановке рейсов в Оман и Турцию, сообщили связанные с государством иранские СМИ. На прошлой неделе Министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, которые, по его данным, оказывали поддержку Mahan Air, осуществляющей как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Американская блокада также ударила по импорту в Иран товаров первой необходимости, около 70% которых обычно поступает через заблокированные порты. Хотя гуманитарные грузы и продовольствие формально освобождены от ограничений, на практике перевозчики неохотно соглашаются работать с Ираном.

Опубликованные на прошлой неделе в социальных сетях видеозаписи показывают, что краны в порту Шахид-Раджаи — крупнейшем коммерческом контейнерном порту Ирана — практически остановились. Тысячи контейнеров застряли в портах Пакистана, Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, сообщили в прошлом месяце специалисты транспортной отрасли в Тегеране агентству Mehr News Agency, связанному с иранскими силовыми структурами.

Иран пытается компенсировать потери, перенаправляя больше торговых потоков по другим маршрутам. По данным иранских властей, за последние пять месяцев объёмы транзита через Каспийское море выросли на 70%. Согласно данным аналитической компании Kpler и иранских торговых ресурсов, значительную часть пшеницы, кукурузы и растительного масла Иран импортирует из России.

«Мы пытаемся превратить эту угрозу в возможность», — заявил в конце августа государственному информационному агентству IRNA губернатор расположенной на побережье Каспийского моря иранской провинции Гилян Хади Хагшенас.

Частота движения грузовых поездов по маршруту Тегеран — Сиань на востоке Китая после начала блокады увеличилась с одного рейса в неделю до одного рейса каждые три-четыре дня, сообщает контролируемая государством газета Tehran Times. Из Китая Иран импортирует промышленное оборудование, электронику и автомобильные запчасти.

Однако уязвимость альтернативных маршрутов проявилась в минувшие выходные, когда Ирак временно закрыл грузовые терминалы на границе с Ираном, обвинив Тегеран в использовании иракской территории для атаки на Саудовскую Аравию. В результате в воскресенье грузовики с иранским луком, направлявшиеся в Ирак, были вынуждены развернуться, сообщили на Центральном рынке фруктов и овощей Тегерана.

Впрочем, проблемы на сухопутных границах Ирана существовали ещё до последних ограничений. Например, этим летом количество грузовиков, проходящих через Пишин — один из основных пограничных переходов в Пакистан, — увеличилось примерно с 40 до 130 машин в день, сообщил полуофициальному агентству ISNA местный губернатор Рахимбахш Балидехеи.

В результате таможенные службы на сухопутных границах Ирана уже не справляются с нагрузкой, заявил агентству Mehr News Agency председатель Ассоциации иранских международных транспортных компаний Эхсан Малекзаде.

По его словам, на иранской стороне границы с Турцией скопилось 3,7 тыс. грузовиков, а задержки достигают 20 дней. На основном пограничном переходе в Пакистан в любой момент ожидают проезда около 700 грузовиков — преимущественно перевозящих газ в баллонах и цемент, — однако пересечь границу разрешают лишь примерно 40 машинам, сообщает местная общественная организация Baloch Human Rights Documentation Network.

Один из водителей рассказал официальному иранскому агентству IRNA, что несколько дней провёл на пакистанской стороне границы с грузом мяса, предназначенного для Ирана, где цены стремительно растут. На границе с Афганистаном дальнобойщики также жалуются, что вынуждены ждать по несколько дней, прежде чем получают возможность экспортировать иранскую железную руду, сообщает Союз дальнобойщиков Ирана.

Иранские водители, пытающиеся попасть в Пакистан, рассказывают, что могут по несколько дней находиться в ожидании без доступа к воде, пище и санитарным условиям при температуре, достигающей 122 градусов по Фаренгейту — около 50 градусов Цельсия. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные Союзом дальнобойщиков в социальных сетях.

По данным профсоюза, некоторым автоцистернам со сжиженным газом всё же удаётся пересечь границу с Пакистаном. Однако, как утверждается, пакистанские власти потребовали от иранских водителей заплатить за пересечение границы сумму, эквивалентную более чем $10 тыс. с каждого — беспрецедентный размер сбора. Представитель Министерства иностранных дел Пакистана заявил, что ему ничего не известно о каких-либо новых сборах или ограничениях на границе с Ираном.

Тем временем на границе с Туркменистаном — важном маршруте в направлении Китая — перевозчики жалуются на ограничения, связанные с нехваткой складских помещений и отсутствием отлаженной процедуры оформления грузов для дальнейшей железнодорожной перевозки в Китай. Один из предпринимателей сообщил, что импорт автомобильных запчастей из Китая становится всё более затруднительным.

Рост транспортных расходов теперь дополнительно усугубляет и без того серьёзную инфляционную проблему Ирана.

В некоторых случаях сухопутные транспортные заторы и необходимость использовать обходные маршруты формируют до трети конечной стоимости обычных товаров после их доставки в Тегеран, заявил на прошлой неделе иранской экономической газете Donya-e-Eqtesad эксперт по импорту Мохаммад Реза Ходарахм.

Президент Ирано-китайской торговой палаты Маджидреза Харири ранее прогнозировал, что американская военно-морская блокада будет обходиться Ирану в дополнительные $18 млрд ежегодно. По его словам, доставка одного контейнера из Китая в Иран по сухопутному маршруту стоит около $12 тыс. против примерно $3 тыс. при перевозке морем, сообщил независимый сайт KhabarOnline, близкий к умеренным кругам иранского истеблишмента.

Значительная часть этих дополнительных расходов перекладывается на потребителей, что может иметь непредсказуемые последствия для иранского руководства. По данным официального статистического ведомства Ирана, продовольственная инфляция в августе достигла 128%.