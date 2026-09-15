Армянская сторона хотела обвинить помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в «манипуляции», но увлеклась объяснениями и сама подтвердила главное: унитазами дело, оказывается, не ограничилось.

Бывший «министр культуры Арцаха» Лерник Ованнисян, комментируя показанные дипломатам пустые макеты рукописей, заявил «Радио Свобода», что настоящие книги и другие ценные издания еще во время 44-дневной войны 2020 года «вывезли в другое место». В выставочном зале остались лишь муляжи.

Получилось весьма показательно. Гаджиев продемонстрировал пустые страницы, армянская сторона возмутилась и тут же сама объяснила, почему они пустые.

Если ценности, находившиеся на территории Азербайджана, были оттуда незаконно вывезены и до сих пор не возвращены, возникает закономерный вопрос: как это следует называть? Слово «кража» здесь напрашивается само собой.

Тем более что кадры осени 2020 года многие прекрасно помнят: при выезде из возвращаемых Азербайджану районов армянское население разбирало дома и увозило с собой все, что можно было увезти, — вплоть до унитазов. Теперь, как выясняется из слов самого бывшего «чиновника», вывозили и книги.

Так что попытка «разоблачить» Гаджиева обернулась весьма неудобным признанием. Хотели рассказать о пустых макетах, а в итоге сами объяснили, куда делись оригиналы.

Но за всей иронией остается куда более серьезный вопрос — правовой.

Первый протокол 1954 года к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта обязывает предотвращать вывоз культурных ценностей с оккупированной территории. Если такие ценности оказались на территории другого государства, они должны быть взяты под охрану, а после прекращения военных действий — возвращены компетентным властям ранее оккупированной территории. Удерживать их в качестве военных репараций запрещено.

Еще Гаагское положение 1907 года запрещает грабеж. Особую защиту оно распространяет на имущество религиозных, благотворительных, образовательных, художественных и научных учреждений. Конвенция ЮНЕСКО 1970 года предусматривает международные меры по борьбе с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собственности на культурные ценности.

Второй протокол 1999 года к Гаагской конвенции дополнительно усиливает защиту культурных ценностей во время вооруженных конфликтов и предусматривает уголовную ответственность за ряд серьезных нарушений.

Поэтому после слов Ованнисяна вопрос уже не только в том, почему макеты оказались пустыми. Вопрос гораздо конкретнее: что именно еще было украдено, где эти ценности находятся сегодня и когда они будут возвращены.

С унитазами международные конвенции действительно не помогут. А вот с рукописями и другими культурными ценностями все значительно серьезнее.