Экономика Кыргызстана демонстрирует значительный рост на фоне увеличения реэкспорта товаров в Россию после введения западных санкций, пишет The New York Times.

По данным издания, с 2022 года Кыргызстан стал одним из каналов поставок в Россию китайских и западных товаров, включая автомобили, электронику и оборудование. Через страну также проходят связанные с торговлей платежи.

В прошлом году ВВП Кыргызстана вырос на 11%. По данным Азиатского банка развития, на реэкспортную деятельность пришлось 30–40% экономического роста страны за последние четыре года.

Экспорт из Кыргызстана в Россию не облагается пошлинами в рамках действующих между странами интеграционных соглашений.

Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев заявил NYT, что власти рассчитывают сохранять экономический рост на протяжении следующего десятилетия. По его словам, рост связан не только с реэкспортом в Россию, но также с увеличением налоговых поступлений и развитием промышленного производства.

«Наши экономические отношения будут продолжаться. Мы хотели бы, чтобы это не смешивалось с политикой», — сказал Касымалиев.

Он также заверил издание, что товары, подпадающие под санкции ЕС, США и Великобритании, находятся под строгим контролем.