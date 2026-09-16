Совет директоров центра исполнительских искусств им. Кеннеди в Вашингтоне (Кеннеди-центр) решил немедленно закрыть здание из соображений безопасности и для проведения реконструкции.

Президент США Дональд Трамп, однако, пригрозил, что ремонтные работы не начнутся, пока окружной суд округа Колумбия не рассмотрит решение совета о переименовании центра в его честь. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

«Закрытие состоится немедленно, однако ремонт и реконструкция — а это очень масштабная и сложная работа — не смогут начаться до тех пор, пока окружной суд округа Колумбия не вынесет решение по утвержденному советом названию. Если решение будет отрицательным — чего не должно произойти — и не будет отменено Верховным судом США, реконструкция и ремонт Кеннеди-центра не состоятся», — написал он.

Трамп также сообщил о переводе на счет центра собранных им же $17 млн «для поддержания финансовой стабильности».