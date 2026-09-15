Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией охватывает практически все сферы и продолжает расширяться с учетом новых реалий и возможностей.

«Шушинская декларация охватывает все сферы», — сказал Байрамов.

По его словам, речь идет о сотрудничестве в экономике, инвестициях, торговле, обороне, безопасности, гуманитарной сфере, международных организациях, а также о совместной деятельности двух стран в третьих государствах и реализации крупных региональных инфраструктурных проектов.

«В целом сотрудничество существует практически во всех сферах, и его фундамент является весьма широким. Однако жизнь продолжается, и новые реалии создают новые возможности, а новые возможности требуют новых подходов», — отметил министр.

Байрамов напомнил, что в декабре 2025 года по итогам заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству была принята дорожная карта, включающая 110 пунктов по 12 направлениям.

«Речь идет о 110 конкретных мероприятиях, шагах и проектах, определенных комиссией исключительно в экономической сфере», — подчеркнул он.

Глава МИД также указал на перспективы совместной работы Азербайджана и Турции в Африке.

«Одним из направлений, в которых мы можем совместно работать, является реализация совместных трехсторонних проектов. Например, проектов в формате Азербайджан — Турция — то или иное африканское государство», — заявил Байрамов.

Он также напомнил о новом направлении сотрудничества между Азербайджанским агентством международного развития AIDA и турецким агентством TİKA, предусматривающем реализацию совместных проектов в сфере международной помощи.

«Я привожу лишь несколько примеров для того, чтобы показать масштаб этого сотрудничества. Если начать перечислять их все, то для этого потребовалась бы не просто отдельная пресс-конференция, а, возможно, мероприятие продолжительностью в несколько дней», — сказал министр.

По его словам, все действующие форматы сотрудничества направлены на дальнейшее усиление координации между Азербайджаном и Турцией и повышение его результативности.