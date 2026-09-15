Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от оккупации армяно-дашнакскими силами.
«Поздравляю с годовщиной освобождения столицы нашего дружественного и братского Азербайджана — Баку от вражеской оккупации.
С милостью вспоминаю командующего Кавказской исламской армией Нури Киллигиль-пашу и его героических воинов», — написал Эрдоган в соцсети Х.
Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/E3ssuICZqZ
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2026