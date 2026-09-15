В Китае вступили в силу новые правила, расширяющие основания для ограничения зарубежных поездок граждан, сообщает BBC. Власти смогут требовать подтверждения цели поездки и маршрута, а за поддельные документы, ложные сведения и другие нарушения запрещать выезд сроком до трех лет.

Пекин утверждает, что правила не ограничивают обычные поездки и направлены на снижение рисков в опасных регионах, а также борьбу с мошенничеством, нелегальными азартными играми и преступностью за рубежом.

При этом эксперты отмечают усиление контроля за перемещением граждан, специалистов и технологий, связанных с национальной безопасностью. Ограничения уже затрагивают и частный сектор: разрешения на выезд, в частности, требовали от специалистов, работающих над системами ИИ Alibaba и DeepSeek.

По данным правозащитной организации Safeguard Defenders, число решений о запрете на выезд резко выросло — с 89 в 2016 году до 188 760 в 2025-м. При этом многие граждане узнают об ограничении только при попытке пересечь границу.