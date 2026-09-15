Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что стороны обсудили региональные и международные процессы, а также дальнейшую координацию между двумя странами.

По словам Байрамова, особое внимание было уделено действующим региональным форматам сотрудничества с участием Азербайджана и Турции и перспективам их дальнейшего развития.

«Принимая во внимание географию, в которой мы находимся, происходящие в нашем регионе процессы, нестабильную ситуацию и вызовы, связанные с глобальными процессами, мы не можем оставаться в стороне», — заявил глава МИД Азербайджана.

Байрамов сообщил, что стороны подробно обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и рисках дальнейшей эскалации.

«Особое внимание было уделено важности урегулирования этих вопросов политическими и дипломатическими методами», — отметил министр.

Отдельной темой переговоров стала ситуация на Южном Кавказе после Вашингтонского саммита прошлого года.

«Мы сегодня обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые Азербайджан и Турция, действуя скоординированно, могут предпринять для того, чтобы способствовать установлению мира, стабильности и процветания в нашем регионе», — сказал Байрамов.

По его словам, между Баку и Анкарой существует взаимопонимание относительно дальнейшей координации и продолжения совместной деятельности.