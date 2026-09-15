Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками проходящих в Баку международных конференций заявил, что азербайджанский народ на протяжении 30 лет жил в страданиях, а сегодня живет как народ-победитель и победоносное государство.

«Несмотря на все эти страдания, пытки и акты геноцида, мы не предпринимали аналогичных действий против Армении и армянского народа. Во время Второй Карабахской войны мы наносили удары только по военным формированиям. В отличие от Армении, мы никогда не вели войну против безоружных мирных жителей», — сказал президент.

Алиев напомнил, что еще во время войны заявлял о необходимости взять реванш на поле боя.

«Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной. Мы отомстили врагу за кровь наших шехидов, разгромили врага и вынудили его капитулировать», — отметил он.

Президент также заявил, что за 30 лет оккупации Армения не построила в Карабахе ничего, кроме вилл и особняков для своих руководителей.

По его словам, за последние 4–5 лет Азербайджан полностью изменил облик освобожденных территорий площадью около 15 тысяч квадратных километров.