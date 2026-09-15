Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан обвинила своего предшественника Петера Сийярто в нанесении ущерба государственному бюджету почти на €11 млн из-за использования частных и военных самолетов для зарубежных поездок. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Facebook.

В 2022–2026 годах Сийярто «на регулярной основе» использовал арендованные частные и специальные военные самолеты, хотя правила МИД не предусматривают такой практики. Речь, в частности, шла о поездках из Будапешта в Белград, Братиславу и Вену, куда, по ее словам, можно было добраться на автомобиле.

Орбан заявила, что такие поездки обошлись бюджету примерно в 4 млрд форинтов — около €11 млн. По ее оценке, расходы оказались более чем в пять раз выше стоимости перелетов регулярными рейсами бизнес-классом. Она также отметила, что в эту сумму не включена стоимость использования военной техники.