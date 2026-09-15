В Азербайджане в ближайшие месяцы не ожидается существенного роста цен на муку. Об этом в комментарии Minval заявил представитель мукомольной отрасли, директор Gəncə Dəyirman MMC Мухаммед Алыев.

По его словам, делать долгосрочные прогнозы по ценам сложно, поскольку стоимость зерна на внешних рынках подвержена колебаниям. Основная часть зерна, поступающего в Азербайджан, импортируется из России и Казахстана. При этом Алыев подчеркнул, что запасов зерна в стране достаточно и проблем с обеспечением нет.

«Серьёзного колебания не ожидается. Роста не ожидается, серьёзных изменений, скорее всего, не будет», — отметил он, добавив, что не ожидает повышения цен и в зимние месяцы.

Комментируя разницу в стоимости муки в разных регионах, Алыев отметил, что на цену влияет, в том числе, логистика. По его словам, российское зерно поступает в Азербайджан через Яламу с северной границы, поэтому доставка продукции в более удалённые от этого направления регионы обходится дороже. В частности, по его словам, у Gəncə Dəyirman разница между ценой в Баку и Гяндже составляет около 30 гяпиков за мешок.

«Гянджа находится дальше, поэтому транспортные расходы немного выше. Но если посмотреть, разница между Баку и Гянджой незначительная», — сказал Алыев.

А между тем в Азербайджане обновились оптовые цены на муку. Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана опубликовало актуальную информацию об оптовых пунктах продажи муки, ценах и графике их работы. Согласно опубликованным данным, стоимость 50-килограммового мешка муки у представленных производителей составляет от 26,50 до 29,40 маната. Самая низкая цена зафиксирована у ООО Dəvəçi-Taxıl в Шабранском районе — 26,50 маната. У ООО Dəvəçi-Dəyirman, также расположенного в Шабране, цена составляет 27,20 маната. Мука по цене 28 манатов продаётся у ATS MİLL в Хырдалане и Qarabağ un в Баку. У Taxıl AQRO цена составляет 28,30 маната.

Большинство производителей реализуют муку по цене 28,50 манатов. В их числе предприятия в Баку, Сумгайыте, Хырдалане, Хокмели, Сальянском, Хачмазском и других районах.

Самая высокая цена в опубликованном списке — 29,40 манатов. По такой стоимости мука продаётся у компании Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD в Гяндже. У ООО Osmanlı Taxıl в Гёйгёльском районе цена составляет 29,20 манатов, а у Anadoluqida и AVETA — 28,60 манатов.

Таким образом, разница между минимальной и максимальной оптовой ценой в представленном списке составляет 2,90 манатов. Для сравнения: 6 апреля текущего года оптовые цены на 50-килограммовый мешок муки составляли 26,10–28,60 манатов. Таким образом, по сравнению с апрелем верхняя граница цен выросла на 80 гяпиков, а нижняя — на 40 гяпиков.