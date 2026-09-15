Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил, что Анкара и Баку вывели двусторонние отношения на самый высокий уровень и намерены продолжать их развитие.

По его словам, страны работают над увеличением взаимной торговли и намерены в кратчайшие сроки достичь показателя товарооборота в $15 млрд. Особое значение имеют сотрудничество в энергетике, транспорте и коммуникациях, а также железная дорога Баку — Тбилиси — Карс.

Фидан также отметил укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

«Совместные учения, проводимые между вооружёнными силами наших стран, мероприятия в области подготовки и обмена опытом, а также постоянно углубляющееся сотрудничество между предприятиями оборонной промышленности являются конкретными проявлениями этого партнёрства», — заявил он.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара поддерживает процесс установления окончательного мира между Азербайджаном и Арменией.

«Мы хотим, чтобы Южный Кавказ ассоциировался не с конфликтами, а с миром, транспортными коммуникациями, энергетикой, торговлей и экономическим развитием», — сказал Фидан.

Касаясь ситуации в регионе, он также призвал к скорейшему мирному урегулированию конфликта вокруг Ирана и заявил о необходимости обеспечить безопасный и свободный проход судов через Ормузский пролив.

Говоря о российско-украинской войне, Фидан отметил рост числа жертв среди мирного населения и масштабов разрушений. По его словам, участившиеся атаки на гражданские суда в Чёрном море «наносят серьёзный ущерб региональной безопасности, безопасности судоходства и окружающей среды».