Распространение российско-украинской войны на Чёрное море, создающее угрозу жизни граждан и деятельности компаний, неприемлемо.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр сообщил, что в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым они обсудили продолжающуюся более четырёх с половиной лет российско-украинскую войну и её последствия для региона.

«Поскольку боевые действия продолжаются без перерыва, число жертв среди гражданского населения и разрушения ежедневно растут. Эскалация войны оказывает серьёзное влияние и на бассейн Чёрного моря. С начала кризиса мы приложили большие усилия для того, чтобы Чёрное море оставалось вне конфликта», — заявил Хакан Фидан.

По его словам, тщательное применение Турцией Конвенции Монтрё о режиме проливов и реализация Черноморской зерновой инициативы позволили в течение определённого периода добиться этой цели.

«Однако в последние месяцы участившиеся нападения на гражданские суда в Чёрном море наносят серьёзный ущерб жизни людей, имуществу, морскому транспорту и экологической безопасности. К сожалению, в результате этих атак погибли и моряки, являющиеся гражданами Турции и Азербайджана», — отметил министр.

Хакан Фидан выразил соболезнования семьям погибших моряков и сообщил, что сторонам были сделаны необходимые предупреждения.

«Распространение войны на Чёрное море, создание угрозы жизни наших граждан и деятельности наших компаний неприемлемы. Если будет проявлена политическая воля и стороны будут действовать добросовестно, можно найти общую почву для достижения соглашения. В последнее время мы усилили наши усилия в этом направлении», — сказал он.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что его страна продолжит мирные инициативы.