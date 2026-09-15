Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил о значительном потенциале для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

«Здесь, безусловно, следует отметить традиционно важное направление — энергетическую сферу, в которой наши страны активно взаимодействуют на протяжении длительного времени, фактически уже нескольких десятилетий», — заявил Байрамов.

По его словам, это сотрудничество имеет большое значение для Азербайджана и Турции и вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности двух стран.

Министр отметил, что в Азербайджане реализуется ряд крупных проектов и существуют значительные возможности для дальнейшего развития взаимодействия, в том числе в сфере безопасности.

«Среди них я хотел бы особо отметить проекты в энергетической сфере, в частности проекты, связанные с доставкой азербайджанских энергоресурсов и углеводородов в Европу. Вся эта система сотрудничества является важным направлением взаимодействия между Азербайджаном и Турцией», — сказал глава МИД.

Байрамов также отметил значение проектов, связанных с новыми источниками энергии.