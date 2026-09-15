Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мир мог наступить еще год назад, если бы США не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

По словам Лаврова, Москва готова возобновить переговоры, однако не намерена вводить режим прекращения огня на период их проведения.

«Мы уже не раз говорили, что после того, как провалились стамбульские договоренности из-за вмешательства Запада, мы на период переговоров не будем останавливать специальную военную операцию», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова вернуться к диалогу, если другая сторона будет к этому готова.