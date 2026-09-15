Европейский парламент одобрил временные меры по либерализации торговли в отношении продукции армянского производства (Autonomous Trade Measures, ATMs).

За соответствующее решение проголосовали 583 депутата, 49 выступили против, ещё 39 воздержались.

Ранее Европейская комиссия предложила ввести данные меры, направленные на расширение возможностей для экспорта продукции армянского производства на рынок Европейского союза.

Ожидается, что применение временных торговых мер будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества между Арменией и ЕС.

Посол Армении в Бельгии и постоянный представитель Армении при ЕС Тигран Балаян, комментируя решение Европарламента, заявил, что оно стало «ещё одним значимым шагом» в развитии партнёрства между Арменией и Европейским союзом.