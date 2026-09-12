Опыт Азербайджана в сохранении своего многонационального и многоконфессионального наследия получил международное признание, и страна готова делиться этим опытом. Об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

«Вместе с представителями дипломатического корпуса мы посетили монастыри Гандзасар и Худавенг — неотъемлемую часть древнего христианского наследия Кавказской Албании. Гандзасар был основан в XIII веке Гасан-Джалал Долой, правителем Кавказской Албании, и является важным свидетельством многовекового христианского наследия Кавказской Албании. В годы [армянской] оккупации эти памятники подвергались внешнему вмешательству под видом так называемой «реставрации», что нанесло ущерб их архитектурной аутентичности и первоначальному облику», — написал он.

Помощник президента отметил, что каждый исторический, культурный и религиозный памятник на территории Азербайджана, независимо от происхождения или религиозной принадлежности, является неотъемлемой частью богатого культурного наследия страны.