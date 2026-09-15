Азербайджан и Турция обсудили продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, а также подтвердили общую позицию о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам расширенной встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана в Баку.

Министры рассмотрели прогресс, достигнутый за последний год в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также практические шаги, направленные на установление прочного мира на Южном Кавказе и развитие регионального сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке и в других регионах, новых геополитических реалиях и продолжающихся конфликтах.

«Министры подтвердили общую убежденность в том, что конфликты и военные противостояния должны разрешаться политическими и дипломатическими средствами», — говорится в заявлении.

В ходе встречи был рассмотрен весь комплекс стратегических союзнических отношений Азербайджана и Турции, сформированных под руководством президентов двух стран и закрепленных в Шушинской декларации. Обсуждения охватили политический диалог, торгово-экономические и инвестиционные связи, энергетику, транспорт и логистику, безопасность и оборону, гуманитарное сотрудничество, а также координацию в международных и региональных организациях.

Главы МИД подчеркнули значение таких институциональных механизмов, как Совет стратегического сотрудничества высокого уровня, политические консультации между внешнеполитическими ведомствами и Межправительственная совместная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Байрамов и Фидан обсудили взаимодействие в рамках ООН, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, D-8 и других структур.

Министры также отметили вклад трех- и четырехсторонних форматов, включая Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Пакистан-Турция и Азербайджан-Узбекистан-Турция, в укрепление региональной безопасности, экономическое развитие и транспортную взаимосвязанность.

12:57 Проходит встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

12:43 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил турецкого коллегу Хакана Фидана, прибывшего в Баку.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в X.

«Визит отражает сильное стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией, союзнические отношения и братские связи двух стран», — говорится в сообщении.

Переговоры министров станут частью контактов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.