Президент США Дональд Трамп неожиданно позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу прямо во время его выступления на саммите All-In в Лос-Анджелесе. Запись разговора опубликовал KBS News на YouTube.

Во время обсуждения к Хуангу подошла помощница с телефоном. Модератор сообщил аудитории, что звонок не был запланирован, однако отметил: «Мы знаем, кто это».

Хуанг рассказал Трампу, что находится перед примерно 200 зрителями и в этот момент обсуждает его. После этого глава Nvidia попытался включить громкую связь, и через несколько секунд ему поднесли микрофон к телефону.