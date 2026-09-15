Содержание российской базы в Армении обходится довольно дорого.

Об этом сказал в ходе брифинга вице-спикер, депутат от «Гражданского договора» Ваагн Алексанян, пишет «Спутник Армения».

Он отметил, что армянская сторона готова обсуждать с Россией оба варианта – как сохранение базы на территории страны, так и вывод. При этом, он согласился с ранее звучавшими заявлениями коллег о стоимости содержания базы.

«Я согласен, что содержание этой базы обходится довольно дорого. А вы знаете, что «Элсети» там выписывали лишние деньги за электричество. Вместе с этими деньгами содержание базы стоит особенно дорого», — сказал Алексанян.

Комментируя мнение о том, что вывод базы «развяжет руки» Турции, вице-спикер заявил, что в 2022 г. Армения не увидела вмешательства со стороны российской базы.